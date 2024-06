Sjutra start Prvenstva Crne Gore za mlade u šahu

Podgorica, (MINA) – Cetinje će od sjutra do 20. juna biti domaćin finalnog turnira Prvenstva Crne Gore za mlade u šahu, na kojem se očekuje učešće više od 200 šahista, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Učesnici šampionata određeni su nakon tri kvalifikaciona turnira u Budvi, Nikšiću i Podgorici.

Šahovski savez odlučio je da pobjednike u svim kategorijama, na svim kvalifikacionim turnirima, nagradi besplatnim smještajem na finalnom turniru.

“Pred nama je rekordno prvenstvo, a prijavljeno je čak 203 mladih šahistkinja i šahista. Na taj način biće ispisana još jedna lijepa stranica naše šahovske istorije. Takmičenje u grupama do osam i deset godina trajaće tri dana, odnosno biće završeno 17. juna, dok će u ostalim grupama takmičenje trajati do 20. juna”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

navodi se da se sa finalnog turnira stiče prohodnost ka prvenstvima Evrope i svijeta za mlade.

Pobjednici finalnog dijela u svim kategorijama stiču pravo da biraju gdje će da učestvuju kao zvanični predstavnici Šahovskog saveza.

Finalni turnir ove godine biće prenošen na malim ekranima, a ljubitelji šaha imaće priliku da prate dešavanja sa takmičenja na kome stasavaju budući šampioni i šampionke.

Pokrovitelji su Ministarstvo sporta i mladih i NLB banka, dok su partneri Sava osiguranje i Osmi red.

