Sjutra start Prve A crnogorske lige

Podgorica, (MINA) – Nova sezona Prve A muške crnogorske lige košarkaša počeće sjutra duelom SC Derbija i Primorja, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Utakmica će početi u 18 sati.

U subotu rivali će u Tivtu (18) biti Teodo i Podgorica, dok će se u ponedjeljak sastati Ibar – Jedinstvo (16.00), Mornar Barsko Zlato – Milenijum Kodio (18.30) i Dečić – Sutjeska (18.00).

Kolo će kompletirati Danilovgrad i Lovćen 12. oktobra (18.00).

