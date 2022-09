Sjutra start nove rukometne sezone

Podgorica, (MINA) – Utakmicama drugog kola u Budvi i Mojkovcu sjutra će početi nova sezona u SBbet Prvoj crnogorskoj ligi rukometaša.

Trofej brani Budvanska rivijera, koja će sjutra u 18 sati ugostiti Danilovgrad.

U isto vrijeme u Mojkovcu sastaće se Brskovo i Budućnost Podgorica.

Za sjutra, sat kasnije, zakazan je i duel Komova i Berana 1949.

Ostali mečevi na programu su u nedjelju.

Sastaće se: Sutjeska RK Partizan 1949 (20.00),

Mornar 7 RK Jedinstvo (13.00) i Rudar – Lovćen (18.00).

Mečevi prvog kola biće odigrani u srijedu.

