Sjutra prvenstvo Crne Gore za mlađe seniore i seniorke

Podgorica, (MINA) – Pojedinačno džudo prvenstvo Crne Gore u konkurenciji mlađih seniora i seniorki biće održano sjutra u Podgorici u sportskoj sali Osnovne škole Novka Ubović, saopšteno je iz Džudo saveza.

Mlađe seniorke nadmetaće se u kategorijama do 48, 52, 57, 63, 70, 78 i preko 78 kilograma.

Mlađi seniori za medalje boriće se u kategorijama do 60, 66, 73, 81, 90, 100 i preko 100 kilograma.

Očekuje se učešće oko 100 takmičara iz svih crnogorskih klubova.

Pravo nastupa imaju takmičari do 23 godine.

Početak takmičenja zakazan je za deset sati.

