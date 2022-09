Sjutra okupljanje rukometašica

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore okupiće se sjutra u Podgorici i odraditi sedmodnevne pripreme za Evropsko prvenstvo.

Tokom predstojeće EHF sedmice, selektorka Bojana Popović na raspolaganju imaće 20 igračica, a nije planirano odigravanje kontrolnih mečeva.

Biće to crnogorskoj selekciji posljednje okupljanje pred najveći izazov u ovoj godini – Evropsko prvenstvo na kojem će utakmice grupne faze u novembru, protiv Španije, Njemačke i Poljske, igrati u Podgorici.

Crnogorske rukometašice posljednju akciju imale su u aprilu, kada su ostvarile dvije pobjede protiv Slovenije u EHF Euro kupu, takmičenju u kojem su učestvovali domaćini predstojećeg Evropskog prvenstva i Norveška kao šampion kontinenta.

Selektorka Bojana Popović pozvala je 20 rukometašica.

Na spisku su:

golmanke – Marta Batinović, Marina Rajčić i Ljubica Nenezić;

krila – Jovanka Radičević, Nina Bulatović, Dijana Ujkić, Ivona Pavićević i Nađa Kadović;

pivoti – Tatjana Brnović, Ema Ramusović, Ivana Godeč i

bekovi Andrijana Popović, Milena Raičević, Matea Pletikosić, Đurđina Jauković, Itana Grbić, Đurđina Malović, Nataša Ćorović, Tanja Ašanin i Ilda Kepić.

Prvi trening na programu je sjutra u 15 sati, u dvorani Morača.

