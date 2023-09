Sjutra memorijalni kup Mladen M. Brajović

Podgorica, (MINA) – Memorijalni kup „Mladen M. Brajović“ u sportskom ribolovu, 12. po redu, biće održan sjutra na stazi Kanala Morače, u blizini Skadarskog jezera, saopštili su organizatori.

Najavljeno je učešće 12 ekipa iz Srbije, Makedonije, Kosova i Crne Gore.

Dolazak su potvrdili takmičari iz Čačka, Prijepolja, Bitola, Prištine, Nikšića, Pljevalja, Rožaja i Podgorice.

Organizator takmičenja, podgoričkoa ekipa No 1, saopštila je da će lov udicom na plovak trajati četiri sata, od 10 do 14 sati.

Zvanično vaganje i proglašenje pobjednika planirano je za 15 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS