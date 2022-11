Sjutra međunarodni karate turnir Trofej Bara

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni međunarodni karate turnir, Trofej Bara, biće održan sjutra, a okupiće više od 800 karatista iz 35 klubova i devet država regiona, saopštili su organizatori manifestacije.

Najavljeno je učešće karatista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije, Kosova i Crne Gore.

Saopšteno je da će takmičenje, 13. po redu, biti održano u svim starosnim kategorijama, u katama i borbama, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

Prema propozicijama, organizator turnira KK Bar, nastupaće van konkurencije.

“Potrudili smo se kao organizatori da takmičenje organizujemo na najbolji mogući način, kako bi takmičari koji dolaze iz regiona imali najbolje uslove za takmičenje i prijatno se osjećali u našem gradu”, kazao je direktor KK Bar Almir Cecunjanin agenciji MINA.

On očekuje masovno i kvalitetno takmičenje.

“Nadam se da ćemo se i ovog puta pokazati kao dobri domaćini”, kazao je Cecunjanin.

Početak turnira u dvorani Topolica zakazan je za devet sati.

