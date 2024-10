Sjutra izborna Skupština, Simonović i Bulatović kandidati za predsjednika

Podgorica, (MINA) – Izborna Skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) biće održana sjutra, a kandidati za predsjednika biće Dušan Simonović i Katarina Bulatović, saopšteno je iz te asocijacije.

Simonović je aktuelni predsjednik, dok Bulatović obavlja funkciju direktorice krovne asocijacije crnogorskog sporta.

Za novi mandat Simonovića je kandidovalo osam, a Bulatović tri nacionalna sportska saveza.

Skupština COK-a ima 52 delegata, od kojih 36 ima pravo glasa na izboru za predsjednika – po dva iz saveza olimpijskih sportova, četiri delegata kandiduje Klub crnogorskih olimpijaca, a dva Sportska komisija.

Najavljeno je da će Skupština biti zatvorena za javnost i medije.

“Nakon završetka Skupštine, PR služba COK dostaviće zvanično saopštenje sa ključnim informacijama i odlukama donesenim tokom sjednice. Javnosti će se oko 14 sati, odnosno nakon završetka sjednice, obratiti novoizabrani predsjednik”, saopšteno je iz krovne asocijacije crnogorskog sporta.

Izborna Skupština biće održana u univerzitstkom Sportsko-kulturnom centru, a počeće u 12 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS