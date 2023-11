Sjutra izborna Skupština, Peković i Dubljević kandidati za predsjednika

Podgorica, (MINA) – Izborna Skupština Karate saveza, na kojoj će biti birani predsjednik i Upravni odbor, biće održana sjutra u podgoričkom hotelu Voko, saopšteno je iz te asocijacije.

Kandidature za predsjednika predali su Nikola Peković i Jelena Dubljević.

Pekovića su predložila 24, a Dubljević 26 klubova.

Skupština Košarkaškog saveza broji 83 delegata, a predsjednik će biti biran tajnim glasanjem.

Početak sjednice u hotelu Voko zakazan je za 12 sati.

