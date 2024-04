Sjutra četvrta utakmica finala plej-ofa odbojkaša

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budućnost voleja i Budve odigraće sjutra u Podgorici četvrtu utakmicu finala plej-ofa EPCG Superlige.

Budva nakon tri odigrana meča vodi 2:1 u seriji.

Trener Dejan Radić kazao je da je podgorički tim u finalu pokazao da može da se nada odlaganju serije za peti meč.

“Ekipa je shvatila da može da se nosi sa Budvom i željno iščekujemo meč koji nam dolazi u srijedu pred našom publikom. Pozivam navijače da dođu i upotpune sliku sjajnog finala”, rekao je Radić.

Trener Budve, Miljan Bošković, očekuje da će duel u Podgorici biti posljednji u ovoj sezoni i da će okončati finalnu seriju.

“Utakmica donosi posebnu pažnju medija i navijača, što poziva na dodatni oprez u našim redovima, jer znamo da će ekipa Budućnosti pružiti maksimalni otpor na domaćem terenu. Obje ekipe su bile izuzetno kvalitetne u svakom trenutku dosadašnjeg finala plej-ofa. Stoga, obećavamo lijepu igru i zanimljiv duel, pa pozivam sve ljubitelje odbojke da prisustvuju u što većem broju”, rekao je Bošković.

Budućnost će, ukoliko pobijedi, izboriti majstoricu, koja je planirana za 28. april.

U slučaju trijumfa Budve, šampion će peti put u nizu odbraniti titulu i osvojiti novu duplu krunu.

Meč u dvorani Morača počeće u 19 sati.

