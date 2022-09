Simonović: Crna Gora ima pravo da sanja olimpijsku medalju u atletici

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima pravo da sanja i olimpijsku medalju u atletici, jer kada je Marija Vuković u pitanju ništa nije nemoguće, kazao je predsjednik Crnogorski olimpijskog komiteta (COK) Dušan Simonović.

Simonović i generalni sekretar Igor Vušurović priredili su prijem za crnogorsku rekorderku u skoku u vis, koja je bila srebrna na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Minhenu.

Simonović je kazao da COK ima sjajan odnos sa Marijom dugi niz godina, kao i sa Atletskim savezom.

“I to ćemo nastaviti i ubuduće. Uvijek kada Marija dođe donese nam radost i osmjeh, sada nam je, uz to, donijela i srebrnu medalju. Nadam se da ćemo se družiti još dugo, siguran sam da je pred Marijom, koja je u punoj sportskoj zrelosti, još mnogo velikih takmičenja i rezultata”, rekao je Simonović.

On je istakao da je Vuković u Tokiju skrenula pažnju na sebe.

“Sada ona ima značajne i stabilne visine, stremi ka dva metra, a nadam se da to može da ostvari u Parizu. Imamo pravo da sanjamo i o olimpijskoj medalji u atletici, jer kada je Marija u pitanju ništa nije nemoguće”, kazao je Simonović.

Vuković, koja je stipendistkinja COK-a, zahvalila je predsjedniku Simonoviću i krovnoj sportskoj organizaciji u Crnoj Gori na nesebičnoj podršci koju joj pružaju dugi niz godina.

“COK je uvijek bio uz mene. Nedavno sam gledala snimak iz 2010. godine, predsjednik Simonović kazao da vjeruje i očekuje moje učešće na Igrama, sada već davne, 2012. godine. Dočekali smo to, drago mi je što sam prošle godine zvanično postala dio naše olimpijske porodice”, rekla je Vuković.

Ona je kazala da su uvijek imali lijep odnos i da se nada da će se lijepo družiti i ubuduće, podržavati i radovati uspjesima, ne samo njenim, već i svih crnogorskih sportista.

Prijemu su prisustvovali i predstavnici Atletskog saveza Crne Gore, kao i trener Joana Simou.

Simonović je potpisao i ugovor o stipendiranju sa trenerom Marije Vuković, koji će važiti do završetka Olimpijskih igara u Parizu, 2024. godine.

“Vrlo je važno da na ovaj način damo svoj doprinos u obezbjeđivanju kontinuiteta u trenažnom procesu i ovoj saradnji, koja daje izuzetne rezultate”, rekao je Simonović, nakon potpisivanja ugovora.

Predsjednik Simonović i generalni sekretar Vušurović, primili su danas i tekvondo reprezentativce Anđelu Berišaj i Zinedina Bećovića.

Prijemu su prisustvovali i predstavnici Tekvondo saveza Crne Gore.

“Zinedin je zaista imao odličan nastup na nedavno završenim Mediteranskim igrama, a Anđela je osvojenom medaljom u juniorskoj konkurenciji skrenula pažnju na sebe i ovaj olimpijski sport. Zaista vjerujem da od njih dvoje možemo očekivati velike rezultate u budućnosti”, rekao je predsjednik COK-a.

