Seniorska reprerzentacija na Balkanskom prvenstvu u Tirani

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore učestvovaće na seniorskom prvenstvu Balkana, koje će od petka do nedjelje biti održano u Tirani, saopšteno je iz Karate saveza.

Crnogorski karate predstavljaće 22 takmičara, od kojih 16 u borbama i šest u katama.

Crna Gora imaće i predstavnika u konkurenciji veterana.

U borbama, u ženskoj konkurenciji, selektor Žarko Raković računa na šest takmičarki.

Nastupiće Anja Jović (do 50), Jovana Strujić (do 55), Ksenija Rajović (do 61), Vasilisa Bujić (do 68), Jovana Stojanović (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

U muškoj konkurenciji selektor Almir Cecunjanin za nastup u Tirani odredio je deset takmičara.

Za medalje boriće se Matija Bojić, Ognjen Otašević i Ognjen Bjelajac (do 60), Nenad Dulović (do 67), Lazar Jovović i Emre Saljiu (do 75), Nikola Malović, Lazar Kosović i Dušan Bijelić (do 84) i Lazar Potpara (preko 84).

Odlukom selektorke Tijane Popović u katama, u ženskoj konkurenciji, takmičiće se Maša Đukanović i Arijana Kočan.

U muškoj konkurenciji, selektorka Milena Milačić odlučila se za Vladimira Mijača, Kenana Nikočevića, Arijana Kočana i Nikolu Milića.

U konkurenciji veterana, nastupiće Igor Dijanić, u kategoriji preko 84 kilograma.

Crnogorsku delegaciju činice još predsjednik Karate saveza Predrag Perković, direktor reprezentacije Miodrag Radunović i sudije Veljko Brnović, Toko Raičević, Dragan Ćirović, Seida Suma i Jelena Simonović.

Saopšteno je da će u radu Balkanske karate federacije učestvovati sportski direktor BKF Dragoljub Fatić i član izvrsnog komiteta Slavenko Bajić.

Crnogorskim karatistima šampionat Balkana u sklopu je priprema za Svjetsko prvenstvo, koje će krajem oktobra biti održano u Budimpešti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS