Sekulić ponovo u dresu Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Povremeni crnogorski reprezentativac, Balša Sekulić, novi je član Budućnosti, saopšteno je iz podgoričkog fudbalskog kluba.

Navodi se da je Sekulić potpisao ugovor na godinu.

Najbolji fudbaler crnogorske lige prethodne sezone u izboru Sindikata profesionalnih fudbalera, nakon četiri godine vratio se u Budućnost, za koju je debitovao u sezoni 2016/17.

Sekulić je tokom dvije i po godine u plavo – bijelom dresu sakupio 39 nastupa, a postigao je i četiri gola.

Igrao je za OFK Titograd (proljeće u sezoni 2018/19 – 13 utakmica, dva gola), Podgoricu (2019/20, 2020/21 – 58 utakmica, sedam golova), da bi prethodne sezone u dresu Iskre eksplodirao – 34 utakmice, 13 golova.

To je nekadašnjem mladom reprezentativcu omogućilo poziv i debi za A selekciju Crne Gore, kao i transfer u južnokorejski Gangvon, gdje je tokom prethodnih pola godine na 18 utakmica postigao dva gola.

“Drago mi je što sam zavrijedio povjerenje uprave kluba i što su mi čelni ljudi Budućnosti pružili priliku da se vratim. Lično, za mene je velika čast nositi dres Budućnosti”, rekao je novi-stari napadač Budućnosti.

On je naglasio da je, kada se igra u velikom klubu, uvijek cilj titula.

“Budućnost jeste veliki klub pun tradicije i istorije. Očekujem da svi zajedno imamo dobru polusezonu, jer smatram da imamo kvalitetnu ekipu i da možemo da ostvarimo ambicije”, reko je Sekulić.

On je u dresu Budućnosti osvojio titulu prvaka 2017. godine.

U dresu reprezentacije debitovao je u Finskoj 7. juna 2022. godine.

