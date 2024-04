Šćekić: Posvećeni unaprjeđenju položaja žena u sportu

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih snažno je posvećeno unaprjeđenju položaja žena u sportu, kao ključnog segemnta njihove sprotske politike, poručio je resorni ministar Dragoslav Šćekić.

On je to rekao na sjednici Skupštine, odgovarajući na pitanje poslanice posebnog kluba Jevrosime Pejović.

Pejović je pitala šta Ministarstvo sporta i mladih radi kako bi profesionalne sportistkinje imale bolji položaj u društvu.

“Ministarstvo sporta i mladih je snažno posvećeno uanpređenju položaja žena u sportu, kao ključnog segemnta naše sprotske politike”, rekao je Šćekić.

On je kazao da su fokusirani na stvaranje inkluzivnog sportskog okruženja, koje promoviše rodnu ravnopravnost i podržava žene u sportskim aspiracijama.

“Rodna ravnopravnost i učešće žena u sportu su važne ne samo za unaprjeđenje položaja žena u sportu, već i stvaranje pravdenog i jednakog društva”, kazao je Šćekić.

On je istakao da Crna Gora u prethodne tri godine nije imala strategiju o razvoju i unaprjeđenju sporta.

“Kao jedan od prvih zadataka prilikom preuzimanja dužnosti bilo je da se pozabavimo tim pitanjem. Ovih dana je na javnoj raspravi strategija o unaprjeđenju sporta”, rekao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, Minisatrstvo se potrudilo da uključi što više eksperata.

“Imamo značajnu pomoć i idemo u pravcu stvaranja značajnog dokumenta koji će nam koristiti za izmjene i dopune Zakona o sportu”, naveo je Šćekić.

On je dodao da su predvidjeli i određene momente koji se tiču rodne ravnopravnosti, posebne posvećenosti osnaženju učešća žena u sportu.

Pejović kazala je da je feminizam tradicija Crne Gore i da su pretkinje izborile slobodu.

“A sada se mi u toj slobodi moramo boriti za sve druge slobode. Srećom danas ne moramo ratovati kao ranije, ali taj ratnički duh nose naše sportistkinje”, rekla je Pejović.

Ona je podsjetila da su jedini olimpijsku medalju Crnoj Gori od obnove nezavisnosti donijele žene.

“Na Olimpijskim igrama, svjetskim, evropskim i regionalnim takmičenjima one nas ujedinjuju. One tada drže čas svakoj djevojčici koja objektivno ima malo šanse za uspjeh i poručuju joj da je moguće biti najbolji“, rekla je Pejović.

Ona je kazala da je porazan primjer kada je u Crnoj Gori, gdje je u skladu sa zakonima trudnica i porodilja zaštićena u skladu sa evropskim direktivama, sportistkinja bila onemogućena da ostvari zakonska prava.

“Baš to govori o količini nepravde u kojoj mi živimo u društvu. Ono što mi dajemo kao društvo nije srazmjerno žrtvi koju one podnose”, kazala je Pejović.

Kako je kazala, nakon Olimpijskih igara, svjetskih, evropskih i regionalnih takmičenja svi lako zaborave šta su one pobjedama donijele.

„Ili ih pokušavamo svrstati u političke tabore, pa od naših djevojaka postaju njihove i tuđe“, navela je Pejović.

Ona je rekla da politika koju Vlada sprovodi, način na koji se implementira pravda i Ministarstvo sporta i mladih, ima zadatak da prepozna nepravdu i nesrazmjernost i kreira mjere koje će nadoknaditi sve što sportiskinje daju.

