SC Derbi ubjedljiv protiv Jedinstva

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici, u kontrolnom meču, bjelopoljsko Jedinstvo rezultatom 80:43.

Podgorički tim do pobjede vodio je Filip Anđušić sa 14, Andrija Grbović ubacio je 11, a po poen manje Emir Hadžibegović i Luka Bogavac.

Podgoričkom timu duel sa Jedinstvom jedna je od posljednjih provjera pred start nove sezone ABA lige i duel sa Spartakom, 26. septembra.

