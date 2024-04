SC Derbi u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija plasirali su se u finale Admiralbet ABA lige, za igrače do 19 godina.

SC Derbi je danas u Novom Pazaru, u polufinalnom meču završnog turnira, savladao Igokeu 78:68.

Podgorički tim do pobjede i finala vodio je Luka Mirković sa 22, Vasilije Todorović je ubacio 15, a poen manje Vladimir Sudar.

U ekipi iz Laktaša najbolji je bio Ognjen Stanković sa 30 koševa.

SC Derbi će u finalu, sjutra u 19 sati, igrati sa boljim iz duela Cibone i Mege.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS