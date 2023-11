SC Derbi sjutra u Čačku protiv Borca

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Čačku protiv Borca utakmicu sedmog kola Admiralbet ABA lige.

Čačanski tim je u seriji od četiri uzastopna poraza.

Sezonu je počeo sa dva trijumfa, protiv Cibone i Mege, nakon čega su uslijedili porazi od Crvene zvezde, Splita, Igokee i Cedevita Olimpije.

SC Derbi, pobjednik ABA Superkupa, nakon šest odigranih kola ima skor od četiri trijumfa i dva poraza.

Trener podgoričkih košarkaša, Andrej Žakelj, kazao je da SC Derbi očekuje teško gostovanje timu koji se nedavno dodatno pojačao u odnosu na početak sezone.

On je naglasio da Borac igra dobru košarku, brzu i dosta agresivnu.

“Dobro su popunjeni na svim pozicijama i u dobroj su formi što su pokazali u posljednje dvije utakmice protiv dobrih timova iz gornjeg dijela tabele. Moramo da igramo od početka sa velikom energijom i fokusom ako želimo dobar rezultat”, kazao je Žakelj.

SC derbi i Borac do sada su u ABA ligi odigrali četiri meča i upisali po dva trijumfa i poraza.

Iskusni bek Nikola Pavlićević istakao je da SC Derbi očekuje teška utakmica protiv izuzetno dobre ekipe Borca.

“Sigurno da će to sada biti drugačiji meč, u odnosu na onaj u pripremnom periodu, jer je i Borac doveo određene igrače. Okosnicu ekipe čine tri američka košarkaša koja su se ispostavila kao dobra pojačanja, ali ne treba zaboraviti ni na domaće igrače koji igraju dosta dobro ove sezone. Neće biti lako u Čačku, težak teren za igranje ali smo se dobro spremili za utakmicu i idemo za nove bodove”, rekao je Pavlićević.

Duel u Čačku počeće u 18 sati.

