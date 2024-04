SC Derbi sjutra sa Crvenom zvezdom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Beogradu sa Crvenom zvezdom na startu četvrtfinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Rival podgoričkog tima je najusšješnija ekipa ligaškog dijela regionalnog takmičenja, koja je dobila oba međusobna duela ove sezone.

Iskusni bek, Nikola Pavlićević, kazao je da je SC Derbi plasmanom u plej-of ispunio cilj za ovu sezonu.

“Ponosan sam na saigračeove mladiće, koji su odigrali sjajnu sezonu. Pripremamo se za velike utakmice, to je dodatno iskustvo našim koašrkašima, a naravno, ne prijetimo Zvezdi”, rekao je Pavlićević.

On je naglasio da je Crvena zvezda apsolutni favorit, navodeći da je dobila svih šest međusobnih duela u regionalnom takmičenju.

“Mi ćemo pokušati da iznenadimo, damo sve od sebe i uđemo sa velikom energijom u utakmice. Da pokušamo – naš je novi cilj, a zna se koliko je Zvezda kvalitetna ekipa”, naglasio je Pavlićević.

Duel u Beogradskoj areni počeće u 18 sati.

U plej-ofu igra se na dvije pobjede.

