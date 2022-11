SC Derbi sjutra domaćin čačanskom Borcu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Podgorici protiv Borca utakmicu sedmog kola Admiralbet ABA lige.

Čačanski tim bez pobjede je u regionalnom takmičenju ove sezone.

SC Derbi je upisao dva trijumfa – protiv Cibone pred svojim navijačima i Mornara u Baru.

Prošle sezone obje ekipe u međusobnim duelima ostvarile su pobjede pred svojim navijačima.

SC Derbi je u Podgorici slavio 88:74, dok se Borac revanširao u Čačku 89:80.

Trener SC Derbija Andrej Žakelj kazao je da je

Borac dobar tim i iskusan abaligaš, koji dolazi u Podgoricu sa željom da zabilježi prvi trijumf u regionalnom takmičenju.

“Pred nama je težak meč, ali i tek naša druga utakmica kod kuće u Morači. Moramo popraviti odbranu i energiju koja mora biti prisutna svih 40 minuta kako bi došli do pobjede i odbranili domaći teren. Borac igra brzo, sa dosta šuteva za tri poena i uvijek su aktivni na ofanzivnom skoku. Moramo biti fokusirani tokom cijelog meča i smanjiti padove koji su nas koštali poraza u prethodnom meču u Beogradu”, rekao je Žakelj.

Duel u dvorani Morača počeće u 20 sati.

Budućnost Voli će u subotu, u 18 sati, biti gost Zadra, dok će Mornar Barsko zlato dan kasnije ugostiti Megu.

