SC Derbi poražen od Partizana

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Beogradu od Partizana 99:76, u utakmici 11. kola Admiralbet ABA lige.

To je peti poraz podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Zvanični šampion opravdao je ulogu favorita, već u prvoj četvrtini stekao je dvocifrenu prednost (31:13), koju je do keaja i uvećao.

Partizan su do osmog trijumfa vodile Zek Ledej sa 19 i Alen Smailagić sa 18 poena.

U ekipi SC Derbija najbolji je bio Mateo Drežnjak sa 14 poena.

