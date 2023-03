SC Derbi poražen od Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Beogradu od Crvene zvezde 90:70, u utakmici 22. kola ABA lige.

Beogradski tim do pobjede vodio je Fakundo Kampaco sa 23 koša.

U podgoričkoj ekipi najbolji je bio Danilo Tasić sa 16, Flečer Megi je ubacio 14, a Tomislav Ivišić deset poena.

SC Derbi je u Beogradu igrao bez Lorena Džeksona i Andrije Slavkovića, kao i prve izmjene na centarskim pozicijama – Vasilija Baćovića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS