SC Derbi pobjednik Superkupa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobjednici su Superkupa ABA lige.

SC Derbi je večeras u Podgorici, u finalnom meču, savladao Partizan 83:81.

Do iznenađujućeg trijumfa došao je zahvaljujući seriji od 10:0 u samom finišu, a odlučujuće poene

postigao je Borna Kapusta šutem za tri poena četiri sekunde prije kraja.

Partizan je imao posljednji napad, ali nije uspio da ga realizuje.

SC Derbi je, nakon serije od 9:0 sa kraja prve i početkom druge četvrtine, poveo 30:20, dok je u 16. minutu razlika iznosila 11 poena (40:29).

Najefikasniji u pobjedničkom timu je Obri Dokins sa 18, dok je Kenan Kamenjaš meč završio sa 14 poena.

Kamenjaš je ujedno proglašen za najboljeg igrača turnira,

U beogradskoj ekipi najbolji je bio Kevin Panter sa 23 koša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS