Saz pobijedio u Dubrovniku, slavio ispred Vasilija Jakšića

Podgorica, (MINA) – Mađarski sportski vozač Laslo Saz ukupni je pobjednik međunarodne brdske auto trke u Dubrovniku, koja je bodovana za šampionate Hrvatske i Crne Gore.

Saz je formulom Rejnard od tri hiljade kubika, u konkurenciji 95 takmičara i takmičarki, trijumfovao ukupnim vremenom nakon dvije vožnje – tri minuta, 21 sekunda i 63 stotinke.

Evropski šampion iz 2022. godine, Kotoranin Vasilije Jakšić, imao je sa Hjundaiem TCR ukupno drugo vrijeme 3:38,23.

“Jedino nijesam uspio Saza da prestignem”, rekao je Jakšić.

Veoma srecan nakon dubrovacke trke bio je i stariji od kotorske braće – Milan Jakšić.

On je bio drugoplasirani u generalnom plasmanu crnogorskog šampionata (3:48,34), dok je treće vrijeme imao član kluba Podi Jovan Perunović (3:52,39).

“Odlična trka za mene. Oborio sam prošlogodišnji rekord Grupe 5 Saše Radole. Osvojio sam titulu državnog prvaka u klasi 2000 H, prvi sam u generalnom plasmanu kategorije 1 crnogorskih automobilista i šampion Centralno-evropske zone Grupe 5”, istakao je Milan Jakšić.

U kategoriji 2 mladi takmičar AP Sporta iz Pljevalja Ivan Subotić bio je na stazi dugoj 3.345 metara brži od podgoričkog veterana Tihomira Aćimića.

Pljevaljski automobilisti potvrdili su dominaciju u ovogodišnjem šampionatu i u Dubrovniku klupskim trijumfom ispred Kotora i članova hercegnovskog kluba Podi.

AP Sport je ostvario sedmi trijumf na isto toliko trka u sezoni i sasvim zasluženo osvojio titulu ekipnog šampiona Crne Gore.

Prvim mjesto po klasama u Dubrovniku, osim Ivana Subotića, predsjednika kluba Mirhada Plakala obradovali su i Baćko Vujović, Nikola Tošković, Miloš Borilović, Ena Plakalo i Miloš Bojanović.

