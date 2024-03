Savković izborio polufinale i obezbijedio bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser, Stefan Savković, plasirao se u polufinale i obezbijedio bronzanu medalju na međunarodnom turniru Beogradski pobjednik.

On je večeras u četvrtfinalnom meču kategorije do 71 kilogram pobijedio Ivana Stupina iz Rusije, nekadašnjeg šampiona Evrope do 22 godine.

Savković je u osmini finala slavio bez borbe, nakon odustajanja Seada Ikanovića iz Srbije.

Rival u borbi za finale biće mu Sabarzahan Akalikov iz Kazakstana.

Medalju je juče obezbijedio i Petar Liješević, koji je u četvrtfinalnom meču kategorije do 86 kilograma eliminisao Bojana Stanojlovića iz Srbije.

On je u toj borbi polomio palac desne ruke i neće moći da nastupi u subotnjem polufinalu protiv Hamleta Harutjana iz Jermenije.

Sjutra će od crnogorskih boksera nastupiti Tamara Radunović (do 66), Tomislav Đinović (do 60), Nikola Lekic (do 92), Dilan Prasovic (preko 92) i Dimitrije Milić (preko 92).

