Savić i zvanično u Trabzonu

Podgorica, (MINA) – Stefan Savić novi je fudbaler Trabzonspora, saopšteno je iz tog kluba.

Savić je večeras doputovao u Trabzon, gdje ga je dočekao veliki broj navijača.

“Srećan sam što sam ovdje, počinjemo sezonu sa velikim očekivanjima”, kazao je Savić.

U turski klub stiže iz madridskog kluba, čiji je dres nosio devet sezona.

Trabzon je prije dvije godine bio šampion Turske, a prošlu sezonu završio je na trećem mjestu i čekaju ga kvalifikacije za Ligu Evrope.

Savić je prije Atletika igrao za Fiorentinu, Mančester siti, Partizan i BSK Borču.

