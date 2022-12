Šahovski savez – Đukić i Koljević najbolji u 2022. godini

Podgorica, (MINA) – Velemajstor Nikola Đukić najbolji je crnogorski šahista, dok je Nikolina Koljević najbolja šahistkinja u 2022. godinu, u tradicionalnom izboru Šahovskog saveza.

Đukić je ove godine osvojio desetu titulu šampiona Crne Gore, dok je na Olimpijadi, na drugoj tabli, ostvario pet pobjeda i šest remija i sa osam osvojenih poena doprinio osvajanju 22. mjesta, najboljeg rezultata u istoriji šahovske reprezentacije.

Koljević je treći put postala prvakinja Crne Gore, a sjajne igre pružila i u nastupima za reprezentaciju.

Osvajila je i titulu ženskog fide majstora

“Odluku o izboru aktuelnih šampiona države donio je sedmočlani žiri u sastavu velemajstor Božidar Ivanović, Predrag Marković, Dragan Kosić, Bogdan Podlesnik, Dragan Popadić, Brano Kadić i Mitar Đukanović”, piše u saopštenju.

Nagrade najboljima biće uručene u subotu u Mojkovcu, kada je na programu Brzopotezno prvenstvo Crne Gore.

U okviru prvenstva biće obilježen jubilej – 60 godina Šahovskog kluba Brskovo.

