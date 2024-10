Rukometašice Tivta poražene i u revanšu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Tivta sa dva poraza završile su nastup u EHF kupu ove sezone.

Tivatski tim poražen je danas u Niliferu, u revanš meču drugog kola, od Burse 38:18 (21:9).

Turski predstavnik dobio je i jučerašnji prvi duel 34:25.

Dogovorom klubova oba meča odigrana su u Turskoj.

Turski tim do pobjede vodile su Kubranur Sahan sa šest i Gulsum Mirhap sa četiri gola.

U tivatskoj ekipi bolje od ostalih bile su Kristina Arsenijević sa pet i Božidarka Delibašić sa četiri pogotka.

