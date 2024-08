Rukometašice Budućnosti u finalu Kerman kupa

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti igraće u finalu Kerman kupa u mađarskom Debrecinu.

Budućnost je večeras u polufinalnom meču savladala mađarski Ferencvaroš 34:32, pa će u subotu (20 sati) igrati za trofej protiv norveškog Vajpersa koji je bio bolji od domaćina Debrecina (25:23).

Izabranice Bojane Popović odigrale su odličan meč protiv šampiona Mađarske i zasluženo priredile iznenađenje i došle do velike pobjede, koja uliva samopouzdanje pred nastavak priprema za novu sezonu.

Budućnost je od starta pokazala da može da parira timu koji u sastavu pored reprezentativki Mađarske, ima i igračice iz Francuske, Holandije, Srbije, Njemačke i Rusije.

FTC je na poluvremenu vodio 18:15, ali su podgoričke rukometašice drugo poluvrijeme otvorile sa tri vezana gola i izjednačile (18:18) u 32. minutu, nakon što je pogodila kapitenka Ivona Pavićević.

U posljednjih deset minuta ušlo se sa neriješenim rezultatom (28:28), nakon čega je Budućnost poslije golova Klare Monti Danijelson i Jelene Radivojević povela (31:29) u 54. minutu.

Sve dileme oko pobjednika riješene su minut i po prije kraja, kada je Radivojević pogodila za 34:30.

Popović je pružila šansu svim igračicama, debitovale su golmanka Sakura Hauge i pivotkinja Danijelson, koje su stigle kao pojačanja, a utisak nakon prvih 60 minuta nove sezone je više nego pozitivan!

Radivojević je bila najefikasnija sa osam golova, Pavićević je postigla sedam, a po četiri Danijelson i Mari Plamenova Tomova.

Golmanka Armel Atingre je upisala šest odbrana u prvom, a Hauge sedam u drugom poluvremenu.

