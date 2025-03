Rondović apsolutni pobjednik Zimske avanturističke trke u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Kolašinac Željko Rondović apsolutni je pobjednik tradicionalne 11. Zimske avanturističke trke 11th Winter Adventure Race Bjelasica 2025.

Staza trke na Bjelasici, čiji je organizator bio Planinarski klub Visokogorci Crne Gore, bila je duga 15 kilometara, a imala je četiri kontrolne tačke.

Start i cilj bili su na Skijalištu Kolašin 1600.

Učestvovalo je 55 takmičara, koji su se u tri kategorije nadmetatali u brzini i snalaženju na padinama i vrhovima Bjelasice.

Rondović je na nordijskim skijama trijumfovao u vremenu sat, 49 minuta i 15 sekundi.

“To je bio moj 11. maraton koji sam istrčao na Bjelasici, a sve je počelo u februaru 2015. godine. Dan fenomenalan za trku, odlična organizacija. Staza je za nordijske skije bila odlična, vrijeme fenomenalno. Bilo je malo magle, a najmanja vidljivost bila je na Troglavi”, rekao je Rondović.

U pravom foto-finišu samo sekund nakon njega kroz cilj prošao je Lukša Lukṣ̌ić iz Dubrovnika, na turno skijama.

“Odlična trka, s obzirom na vremenske uslove, sve je prošlo fenomenalno. Gore je bila magle, malo više izazovno, ali je sve prošlo super. Nakon dvije godine ponovo učestvujem u trci, a obje godine Zekova glava je na žalost zbog magle zatorena. Čekam godinu kada će staza biti do tamo”, rekao je Lukšić.

Drugoplasirani na nordijskim skijama bio je Darko Medenica iz Kolašina, sa rezultatom dva sata, 37 minuta i 55 sekundi.

Drugo vrijeme na turno skijama imao je Boris Čelebić iz Podgorice (dva sata, 34 minuta i 15 sekundi), dok je treći na stigao Kolašinac Aleksandar Puletić (dva sata, 37 minuta i 55 sekundi).

U konkurenciji žena na krpljama pobijedila je Nada Jovović, članica Planinarskog kluba Volujak iz Gacka, u vremenu dva sata 45 minuta i 45 sakundi.

“Trka je bila odlična, prava zimska, bilo je snijega, vjetra, magle i malo mećave. Bilo je i lijepog vremena, dobre vidljivosti i uzbudljivo. Baš smo uživali”, rekla je Jovović.

Za njom je kroz cilj prošla njena sestra Jelena Jovović, dok je trećeplasirana bila Vera Lalatović iz Planinarskog kluba Visokogorci Crne Gore.

U kategoriji muškarci krplje prvi je bio Radoš Milošević iz Gacka.

On je trijumfovao ispred Nikole Lakića iz Kolašina i Branka Grčića iz Gacka.

Na turno skijama, u ženskoj konkurenciji, najbolja je bila Adisa Međedović, iz Planinarskog kluba Cmiljače iz Bijelog Polja, sa rezultatom četiri sata, deset minuta i 40 sekundi.

Na revijalnoj trci bilo je petnaestak učesnika, koji su uživali na stazi do katuna Vranjak i nazad.

Saopšteno je da je cilj zimske avanturističke trke promocija i afirmacija sportskog duha i kulture, popularizacija zimskih ekstremnih sportova, kao i proširivanje i obogaćivanje zimske turističke ponude.

Učesnici trke su, po hladnom vremenu,

doživjeli nezaboravnu avanturu na prostranstvima Bjelasice, koja je za razliku od prošle godine, ovog puta bila pokrivena snijegom.

Ta manifestacija je, kako su saopštili organizatori, doprinos obogaćivanju turističke ponude Kolasina ostalim outdoor aktivnostima.

Upravo iz tog razloga Visokogorci Crne Gore su prije više od deceniju uspostavili Zimsku avanturističku trku na Bjelasici.

“Uslovi na stazi bili su prosječni, vidljivost je na početku trke bila dosta loša. Morali smo jednu kontrolnu tačku sa Zekove glave da prebacimo na Vranjak, pa je staza sa 18 skraćena na 16 kilometara. Odziv takmičara je, imajući u vidu meteo uslove na stazi, bio je solidan”, rekao je predsjednik kluba Visokogorci Crne Gore Aleksandar Đajić.

Navodi se da su manifestaciju podržali Opština Kolašin, lokalna turistička organizacija i Skijaliste Kolašin 1600.

Na startu trke učesnike je prigodnim riječima pozdravila direktorica lokalne Turističke organizacije Kolašin Zorica Milašinović.

Ona je podsjetila da je Zimska avanturistička trka pretposljednja manifestacija u sklopu zimske turističke sezone.

“Izuzetno cijenimo tu manifestaciju jer obogaćuje našu zimsku turističku ponudu. Opština Kolašin i Turistička organizacija uvije će podržati takve manifestacije. Zimska sezona je počela baš kako treba, ali je tokom januara, kada smo imali obilne kiše, bilo i manje skijanja na skijalištu Kolašin 1600. Donje skijališe Kolašin 1450 tokom cijele sezone imalo je samo nekoliko dana pauze”, rekla je Milašinović.

Ona je istakla da sezona nije bila odlična, kako su očekivali, navodeći da vjeruje da ubuduće neće biti nedostatka snijega.

Milašinović je najavila da će narednog vikenda biti održan 14. Sinjavinski zimski maraton od Kolašina do Žabljaka.

“On je takođe takmičarskog karaktera. Prilika je da pozovem sve ljubitelje planine i zimskih sportova, da nam se pridruže”, kazala je Milašinović.

