Roganović napustio kormilo reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Zoran Roganović nije više selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore.

On je to saopštio nakon poraza od Slovenije (31:23) u posljednjem meču na Svjetskom prvenstvu.

Roganoviću je završetkom SP istekao ugovor sa Rukometnim savezom.

“Nisam uspio, uvjeravao sam da ćemo se plasirati na Olimpijske igre. A kod mene je riječ važnija od svega. Želim sreću reprezentaciji”, rekao je Roganović Radio televiziji Crne Gore.

On je kazao da je svoju odluku saopštio igračima i rukovodstvu Saveza.

“Nije im bilo svejedno. Najdraže mi što ostavljam ekipu u fenomenalnom stanju i to je ono najvažnije. Imamo jako dobar tim, maltene se plasirao na naredno EP, ostaljavm fenomenalne igrače i ljude i to će pomoći mom nasljedniku”, rekao je Roganović.

On smatra da će predsjenik saveza Petar Kapisoda sigurno napraviti pravi izbor i naći čovjeka koji će oboriti crnogorske rekorde.

“Pa se možda jednog dana vratim, kada budem bolji i pametniji. Da ne napravim iste greške s pripremama”, zaključio je Roganović.

