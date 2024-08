Remi lidera, prve pobjede Lovćena i Podgorice

Podgorica, (MINA) – Vodeći Rudar osvojio je bod, dok su prve pobjede ostvarili ostvarili fudbaleri Lovćena i Podgorice, u trećem kolu Druge crnogorske lige.

Rudar je u Pljevljima igrao sa rožajskim Ibrom neriješeno 1:1.

Poveli su gosti golom Riada Bralića u 35. minutu.

Do boda pljevaljski tim, koji je upisao pobjede u prva dva kola, došao je golom poveo Milija Golubovića u 50. minutu.

Remi Rudara iskoristilo je Igalo, koje pred svojim navijačima savladalo Iskru 1:0 i izjednačilo se sa Pljevljacima na čelu tabele.

Pitanje pobjednika i tri boda riješio je kapiten Jovan Popović u 39. minutu.

Lovćen je u Radanovićima savladao Grbalj 4:0, golovima Lazara Stanišića u 50, Balše Radusinovića u 58. i 79. i Hinate Sakamakija u 67. minutu.

U duelu gradskih rivala Podgorica je na trening kampu Fudbalskog saveza savladala Kom 4:0.

Ekipu trenera Miloša Đalca do pobjede vodili su Danilo Vukanić u 29, Danilo Bracanović u 42, Pavle Ćetković u 72. i Nikola Pavlićević u 78. minutu.

Slobodna je bila Mladost.

