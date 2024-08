Real osvojio trofej

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Reala pobjednici su Super kupa Evrope.

Šampion Evrope savladao je večeras u Varšavi ekipu Atalante iz Beragama 2:0.

Do pobjede i trofeja došli su golovima Federiko Valverde u 59. i Kilijan Mbape u 68. minutu.

Za trofej Super kupa borili su se osvajač Lige šampiona i pobjednik Kupa Evrope.

