Radulović vjeruje u ekipi i očekuje tri boda protiv Bugarske

Podgorica, (MINA) – Selektor Miodrag Radulović kazao je da apsolutno vjeruje u ekipu i da ne sumnja da ima kvalitet da se vrati na pravi kolosjek nakon iznenađujućeg remija u Litvaniji.

Radulović je, uoči nedjeljnog duel sa Bugarskom, naglasio da je prevashodni cilj da fizički i psihološki vrati ekipu.

“Apsolutno i dalje vjerujem u ekipu. Kad sam rekao da nijesmo takmičari, nijesam sumnjao u kvalitet, već način kako smo priveli utakmicu kraju. Nijesmo imali ni sportske sreće. Dešava se, nije smak svijeta. Trudićemo se od starta da budemo dobri sa Bugarskom”, rekao je Radulović na konferenciji za novinare.

On je najavio i sistemske promjene, kao i da će priliku dobiti 4-5 novih igrača.

Prema njegovim riječima, velika očekivanja pred svaki start kvalifikacija teret je sa kojim crnogorska fudbalska reprezentacija očigledno ne može da se nosi.

“Stvorio se nepotreban pritisak. Stalno se to potencira, plasman, plasman… To nam negdje uvijek odzvanja. Vidjeli ste kakav kult ima nacionalni tim Litvanije, a daleko je od rezultata. Fudbal je živa materija, ne vodi se kao preduzeće ili neka firma. Dešavaju se situacije, pad koncentracije”, rekao je Radulović.

On očekuje da će njegov tim sjutra sve to potisnuti u drugi plan i da želi tri boda.

“Ujednačena je grupa i biće još rezultata iznenađujućih do kraja. Želimo da imamo šansu da se borimo do kraja. Akcenat je na Bugarsku, neće biti lako. Prva utakmica je bila egal, treba da uđemo kao u drugom poluvremenu u Kaunasu i vjerujem da sa tri boda možemo da se vratimo u igru”, rekao je Radulović.

Komentarišući šanse Crne Gore do kraja kvalifikacija, on je naglasio da je sportski da se želi i nada.

“Želje su ponekad ispred mogućnosti, ali želimo i dalje”, rekao je Radulović.

Kapiten Stevan Jovetić vjerujem da je da su uspjeli da prebole Litvaniju.

“Idemo dalje, to je sport, nažalost dešava se i to da primite gol u posljednjem minutu. Dobra je stvar što već igramo sjutra i što smo pobjedom i dalje u igri – zavisilo bi od nas. Mnogo teška, ali i mnogo bitna utakmica, ne smijemo da izgorimo u želji, ne moramo u 20. minutu da vodimo 3:0”, kazao je Jovetić.

Komentarišuću svoju izjavu nakon utakmice u Kaunasu “nismo ono što mislimo da jesmo”, on je naglasio da crnogorska selekcija ne smije sebi da dozvoli lukuz da dijeli utakmice.

“I dalje tvrdim da ova ekipa, kad pruži maksimum, može sa svima da se nosi, pokazali smo to mnogo puta, i protiv jačih selekcija, ali samo ako damo 130 odsto”, poručio je Jovetić.

On smatra da u Kaunasu nije nedostajalo želje i motiva, ali mnogo toga nije štimalo, posebno u prvom poluvremenu.

“Uz svo poštovanje Litvaniji, bolji smo reprezentacija od njih. Na terenu, međutim, to nije izgledalo tako, oni su više vodili igru od nas i mi ne smijemo to sebi da dozvolimo”, rekao je Jovetić.

Govoreći o duelu sa Bugarskom on je istakao da se Crna Gora sastaje sa “ozbiljnom reprezentacijom”, bez obzira što Bugarska stiže u Podgoricu sa samo dva boda iz četiri meča.

“Pobijedili smo ih na strani, ali smo vidjeli da se radi o dobroj, novoj, prije svega mladoj reprezentaci. Bio je egal-meč i sjutra će ponovo biti teško”, rekao je Jovetić.

Duel na Gradskom stadionu u Podgorici počeće u 18 sati.

