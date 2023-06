Radulović: Kvalitet Mađarske motiv više za crnogorske fudbalere

Podgorica, (MINA) – Mađarska je ozbiljan i kvalitetan rival i to će crnogorskim fudbalerima biti samo motiv više da dodaju gas i ostvare pozitivan rezultat, kazao je selektor Miodrag Radulović.

Fudbalska reprezentacija Crne Gore okupila se danas u Podgorici i počela priprme za duel sa Mađarskom u trećem kolu kvalifikacija za EURO 2024 i prijateljski meč sa Češkom.

Kvalifikacioni meč sa Mađarskom biće odigran 17. juna na Gradskom stadionu u Podgorici.

Crna Gora će tri dana kasnije ugostiti Češku.

Radulović je, govoreći o rivalu, kazao da o kvalitetu Mađarske najbolje govori činjenica da je žrijebana iz prvog šešira.

“Imali su izuzetan nastup u Ligi nacija. Nama će to biti motiv više da pokažemo, ono što uvijek govorim, da imao pojedinačni i ekipni kvalitet. To smo pokazali protiv Holandije, Turske, Srbije, Bugarske, Rumunije”, rekao je Radulović na brifingu.

On je naglasio da je Mađarska ekipa koju krasi izvanredan kolektiv i vodi ih selektor koji je sa njima pet godina.

“Imaju vrline, dobro smo upoznati sa njima, upoznaćemo i ekipu. Imamo igrače koji nastupaju u Mađarskoj, to će nam takođe pomoći u pripremi utakmice. Sve u svemu dobra reprezentacija, ali to će nam biti samo motiv više da dodamo gas i ostvarimo pozitivan rezultat”, rekao je Radulović.

On je naglasio da je Mađarska uz Srbiju favorit za jedno od prva dva mjesta koje garantuje kartu za Njemačku gdje će se sljedeće godine održati Evrpsko prvenstvo.

“Opet igramo protiv jednog od favorita. Spremamo se i želimo da rezultatski ostvarimo više nego što je bio slučaj u utakmici sa Srbijom. Ta utakmica biće vodilja kako treba da igramo. Treba da nadogradimo kvalitet, da budemo koncetrisaniji i da igramo na rezultat. Ostavili smo dobar utisak, ali sve je džaba kad ne osvojite bodove a samo se oni sabiraju i garantuju veliko takmičenje”, rekao je Radulović.

On je naglasio da predstojeći duel može da odredi dalji tok kvalifikacija.

“Sigurno će dati odgovor na pitanje da li selekcija može da se bori za veliko takmičenje, ja sam siguran da može i trudićemo se da to pokažaemo”, kazao je Radulović.

Prema njegovim riječima, junski rok je neugodan termin.

“Mnoga prvenstva su davno završena, neka prije nedjelju dana, neka još traju – zato imamo tri grupe igrača. Na nama je bio zadatak da održimo formu fudbalerima. Siguran sam da su igrači zadržali željeni nivo forme”, rekao je Radulović.

On je istakao im predstoji da u sljedećih pet treninga ideju koju imaju uvježbaju na terenu.

“Siguran sam da to igrači odavno poznaju. Moramo da budemo mudriji i da igramo na rezultat. Ovoga puta ćemo sve podrediti rezultatu, umjetnički dojam je nešto što je dobro, ako možemo da igramo dobro i da ostvarimo rezultat biće odlično, ali sada nam je zaista bitan samo rezultat”, rekao je Radulović.

