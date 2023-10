Radulović: Duel sa Libanom kao priprema za Srbiju

Podgorica, (MINA) – Utakmica sa Libanom u sklopu je priprema za kvalifikacioni meč sa Srbijom i šansu će dobiti igrači koji su imali manju minutažu i oni koji su prvi put u reprezentaciji, kazao je selektor Miodrag Radulović.

On očekuje da će u toku sjutrašnjeg dana biti završena papirologija i da će Rubežić moći da debituje.

“Od igrača očekujemo maksimalnu angažovanost, veliku ozbiljnost i da potvrde da su tu s pravom pod nacionalnom zastavom. To je za njih još jedan test i prilika da ostanu u ovoj grupi igrača”, rekao je Radulović na konferenciji za novinare.

On je naglasio da je Liban ozbiljan protivnik, bez obzira što možda ljubiteljima fudbala nije toliko atraktivan.

“Igrači su veoma talentovani, koji znaju fudbal. Činjenica je da su od mog odlaska 2019. godine promijenili četiri selektora, znači nijesu zadovoljni kako to ide. Sada je Nikola Jurčević i on će debitovati u četvrtak u Podgorici”, rekao je Radulović.

On je istakao da u predstojećim duelima neće noći da računa na Viktora Đukanovića i Nikolu Šipčića.

Govoreći o nastavku kvalifikacija i gostovanju SRbiji, selektor je kazao da je to odlična prilika da se Crna Gora još jednom predstavi na pravi način ljubiteljima fudbala.

“Očekuje nas zaista zahtjevan meč, jer su obje reprezentacije u igri za plasman na veliko takmičenje. Siguran sam da možemo da ponovimo 80 minura iz prvog duela u Podgorici. Ovoga puta to mora da bude i 100-120 minuta, za to moramo biti spremni”, rekao je Radulović.

