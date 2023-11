Radulović: Bolji utisak nego što rezultat pokazuje

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostavila je bolji utisak u Budimpešti nego što to pokazuje rezultat, kazao je selektor Miodrag Radulović.

On je, nakon poraza od Mađarske 3:1 kojim su crnogorski fudbaleri ostali bez Evropskog prvenstva, kazao je da je ponosan na način na koji način su se predstavili u Budimpešti, ali i u kompletnim kvalifikacijama.

“Ušli smo u meč onako kako smo obećali – išli smo na pobjedu. Imali smo kontrolu, iako nijesmo imali nekih šansi, a onda nam se dogodio scenario sličan onom u Srbiji. Povrijedio se Marko Vešović, pa Milan Mijatović. Mađarska je dala dva gola, a mi smo kasnije iz lakših situacija promašivali”, rekao je Radulović Radio televiziji Crne Gore.

On je naglasio da je za crnogorsku selekciju to veliko iskustvo.

“Individualni kvalitet Adama Soboslaja je presudio. Praktično je sam riješio utakmicu”, rekao je Radulović.

On je naglasio da je ponosan kako su crnogorski fudbaleri izgledali u svakom meču.

“Ovaj tim ima perspektivu, tu su nova imena Slobodan Rubežić, Viktor Đukanović, Andrija Radulović. Siguran sam da će sve ovo dati rezultat u narednom periodu”, zaključio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS