Radović: Velike ambicije u Parizu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo turnir na Olimpijskim igrama u Parizu biće izuzetno kvalitetan, a crnogorska reprezentacija ima velike ambicije, kazao je reprezentativac Đuro Radović.

Radović, koji će debitovati u Parizu, kazao je da su Olimpijske igre san svakog sportiste.

“Imamo velike ambicije, uprkos izuzetno kvalitetnom turniru i činjenici da posljednjih godina nijesmo bili u borbi za medalje. Niko ne može da nam oduzme vjeru u ono što radimo i nadu da možemo do medalje”, rekao je Radović.

On je, govoreći o konkurenciji, kazao da svih 12 selekcija ima kvalitet da se uključi u borbu za medalju.

“Za ovo smo se spremali i trenirali. Neće biti lako, ali uradićemo sve da se predstavimo u najboljem svjetlu”, rekao je Radović.

Komentarišući prvog rivala, selekciju Hrvatske, on je istakao da se radi o kvalitetnom sastavu.

“Dobro se poznajemo, dobili su mnogo povratkom Mara Jokovića. Imaju dosta indivudualnog kvaliteta”, rekao je Radović.

Crnogorski vaterpolisti sinoć su se uselili u olimpijsko selo, dok su jutros odradili prvi trening.

Duel sa Hrvatskom, koja je zvanični svjetski šampion i evropski vicešampion Hrvatska, na programu je u nedjelju, u 16 sati i 35 minuta.

Dan kasnije, Crna Gora će igrati sa Grčkom (19.30).

U trećem kolu, 1. avgusta, izabranici Vladimira Gojkovića sastaće se sa Italijom (16.35), a dva dana kasnije Sjedinjenih Američkih Država (16.35).

Grupnu fazu Crna Gora završiće duelom protiv Rumunije 5. avgusta (21.40).

PLasman u nokaut fazu izboriće po četiri najbolje seekcije iz obje grupe.

