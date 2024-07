Radović sporazumno raskinuo ugovor, Stojanović novi trener Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Vladan Radović nije više trener košarkašica Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je sa Radovićem sporazumno prekinuta saradnja i da će Budućnost nakon pet sezona dobiti novog trenera.

Zamijeniće ga Petar Stojanović.

Radović je sezonu vodio kadetkinje i juniorke Budućnosti, kao i tim do 15 godina u WABA ligi, kao i seniorsku ekipu u domaćim takmičenjima, a zatim je preuzeo od Gorana Boškovića prvi tim.

Kao prvi trener “plavih”, Radović je osvojio titulu WABA lige 2020.godine, četiri puta je bio vicešampion regionalnog takmičenja, osvojio je četiri titule šampiona Crne Gore i pet trofeja Kupa.

Stojanović, koji je prekinuo sjajnu igračku karijeru tokom priprema reprezentacije, već četiri godine je u podgoričkom klubu.

Tokom četiri sezone, vodio je filijalu Budućnosti, ekipu Podgorice, koja je pod njegovim vođstvom četiri puta bila vicešampion i igrala tri finala Kupa, dok su juniorke Podgorice posljednje dvije sezone šampionke Crne Gore.

Volio je tri sezone tim do 17 godina, bio prvak i viceprvak regionalnog takmičenja, a prije dolaska u Podgoricu sarađivao je sa Zoranom Kašćelanom u ekipi Lovćena.

On je dvije sezone samostalno vodio cetinjski tim, a tri puta je sa kadetkinjama Lovćena osvajao titule prvaka države.

Stojanović je kazao da je za njega velika čast što će preuzeti Budućnost, navodeći da duguje veliku zahvalnost ljudima iz kluba, koji su mu pružili povjerenje.

“Svi znamo šta znači Budućnost za crnogorsku košarku, ali i regionalnu, gdje je konstantno dobrim rezultatima postala brend i jedan od najvažnijih činilaca. Sigurno da je za mene ovo jedan novi, veliki izazov, ali svakako i veliki motiv”, rekao je Stojanović.

On je istakao da mu je olakšavajuća okolnost što je trenirao svaku igračicu koja je trenutno član Budućnosti, da li u Lovćenu ili u Podgorici ili u mlađim selekcijama Budućnosti.

“Odlično se poznajemo i sigurno da samim tim neće biti problema da uđemo u neku novu priču”, rekao je Stojanović.

On je dvije godine vodio žensku kadetsku reprezentaciju, uveo je u A diviziju, a trenutno je selektor ženske juniorske reprezentacije Crne Gore.

