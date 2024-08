Radović poražen nakon pet setova

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović u prvom kolu završio je nastup na međunarodnom turiru u redovnom programu, u češkom Olomucu.

Radović je, u meču sa puno preokreta i nakon pet setova, poražen od Njemca Vima Verdenšota 3:2 (8:11, 11:8, 1:11, 11:8 i 11:7).

Turnir je odigran u kategoriji WTT FEEDER SERIES, za nagradni fond od 40 hiljada USD.

Trener Vladimir Marić kazao je da je Radovć

odigrao dobar meč, pogotovo kad se zna da je mu je to prvi meč u sezoni.

“Napravio je neke lake greške, njemu ne svojstvene i to je odlučilo da pobjeda ode na stranu Njemca. Moram da naglasim da nijesam očekivao da je Verdenšot igrač na ovom nivou, ali je pokazao da je sa razlogom član reprezentacije Njemačke”, rekao je Marić agenciji MINA.

On je kazao da je Olomucu urađeno ono zbog čega je došao na turnir.

“A to je da Filip odigra jedan dobar, čvrst meč i da vidim njegovu formu pred Paraolimpijkse igra u Parizu”, rekao je Marić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS