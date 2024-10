Radović novi trener Podgorice

Podgorica, (MINA) – Selektor Crne Gore Boško Radović novi je trener košarkaša Podgorice Bemaks, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da je, nakon poraza na startu NLB ABA druge lige od Džokera i od Kotora na premijeri Prve A crnogorske lige, postignut dogovor o sporazumnom raskidu saradnje sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Draganom Radovićem.

Radović je preuzeo kormilo tima 10. jula prošle godine, nakon odlaska Nebojše Bogavca, kojem je prethodno bio dvije sezone prvi saradnik u klubu i koordinator mlađih selekcija.

Podgorica je, pod vođstvom Dragana Radovića, prošle sezone osvojila prvo mjesto na kraju ligaškog dijela Prve A lige, a u baražu za plej-of zaustavljena je od Sutjeske.

Igrala je i polufinale ABA druge lige, gdje je eliminisana od Vojvodine.

Radović je od 20. decembra 2019.godine u ulozi selektora Crne Gore i već u nedjelju imaće priliku da debituje na klupi Podgorice na Cetinju protiv Lovćena.

On je prethodno bio pomoćnik Zvezdana Mitrovića u nacionalnom timu, pomagao je i Dušku Vujoševiću, Dejanu Radonjiću i Bogdanu Tanjeviću.

Bio je selektor juniorske reprezentacije, član stručnog štaba kod Jelene Škerović u ženskoj seniorskoj selekciji Crne Gore.

Kao selekor Crne Gore vodio je reprezentaciju na prvenstvu Evrope 2022. godine i Mundobasketu prošle godine, kada je Crna Gora osvojila 11.mjesto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS