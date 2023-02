Radović i Klikovac bez pobjede

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti Petar Radović i Petar Klikovac bez pobjede završili su nastup na Evropa openu u Varšavi.

Radović je bio slobodan na startu takmičenja u kategoriji do 66 kilograma, dok je u drugom kolu poražen od Švajcarca Lionela Švandera.

Klikovac je u kategoriji do 73 kilograma izgubio od Letonca Andisa Dolgilevica.

Ostali crnogorski džudisti na tatami će sjutra.

Nastupiće Nikola Gardašević (do 81), Novo Raičević (do 90), Anto Dubreta (preko 100) i Jovana Peković (do 78).

Evropa open u Varšavi okupila je 429 takmičara iz 43 države.

