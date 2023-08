Radić novi trener Budućnost voleja

Podgorica, (MINA) – Dejan Radić novi je trener odbojkaša Budućnost voleja, saopšteno je iz podgoričkog odbojkaškog kluba.

Radić je nekadašnji srednji bloker podgoričkog kluba, a u glavni grad CRne Gore ponovo je nakon 14 godina.

On je na kormilu kluba naslijedio Miljana Boškovića, koji je preuzeo Budvu.

Radić je u prvom obraćanju javnosti kao trener kazao da mu je drago što će rad u odbojci nastaviti u Budućnosti, u kojoj je, kako je istakao, puno naučio i koja mu je bila odskočna daska u daljoj igračkoj karijeri.

“U igračkoj karijeri, koja je trajala 20 godina, naučio sam da samo istrajan rad, posvećenost i maksimalna odgovornost donose rezultate. To će mi i biti glavni motiv za rad. Hvala čelnicima kluba što su mi pružili šansu da odmah poslije završetka igračke karijere, koju sam završio u maju, postanem trener i što su me poslije 14 godina vratili u klub u kojem sam nastupao kao igrač”, rekao je Radić na konferenciji za novinare.

On je istakao da je Igor Kolaković najveće ime sa kojim je radio, navodeći da je trofejni podgorički stručnjak ostavio na njega najveći utisak.

“Sa njim sam radio u Budućnosti i Kanu, kao i u reprezentaciji. Najviše sam naučio od njega. Motiv i cilj biće, ne da ga kopiram, već da se prisjetim nekih stvari koji sam radio sa njim, ali i sa drugim trenerima”, rekao je Radić.

On smatra da ima šta da predoči mladoj ekipi Budućnosti i da predstoji veliki rad.

“Imamo mladu ekipu, čeka nas veliki posao da se napravi sistem. Uz dobar rad, doći će i rezultat”, rekao je Radić.

Govoreći o početku priprema, on je naglasio da zbog zauzetosti dvorane odbojkaši na parket ne mogu prije 1. septembra.

“Prije toga desetak dana ranije radićemo u teretani i trim stazi desetak dana”, rekao je Radić.

Direktor Zoran Vukčević kazao je da će prvi pomoćnik Radiću biti Bojan Radović, dok će kondicioni trener biti Jovan Radulović.

Govoreći o promjenama u igračkom kadru, on je istakao da korektor Bojan Strugar i primač servisa Adnan Čirić neće naredne sezone nositi dres Budućnosti.

“Prvom timu biće priključeno šst najtalentovanijih kadeta ili juniora. Cilj da se pojačamo na poziciji korektora. Biće to miks mladosti i iskustva, a glavni cilj biće promocija mladih igrača. Ambicije moraju biti visoke, ali bez moranja da se nešto ostvari”, rekao je Vukčević.

Predsjednik Nikola Racković kazao je Budućnost

poznata po tome što afirmiše mlade igrače, ali i da vodi računa o bivšim sportistima, da nakon svoje igraćke karijere nastave da rade u klubu i doprinose u njegogovom razvoju.

“O Dejan Radić kao igraču ne treba puno trošiti puno riječi. Radi se o izuzetnoj ličnosti sa izuzetnom karijerom. Na odbojkaškoj sceni je dugo godina, bio je igrač Crvene zvezde, Vojvodine, Budućnosti, igrao je u Kanu, a karijeru je završio u Švajcarskoj”, rekao je Racković.

On je ponovio da je politika kluba promocija mladih igrača, ali i da se šansa pruži mladim trenerima.

“U klubu su, kao trneri, ponikli Veselina Vukovića, Igor Kolaković i Miljan Bošković. Prvi trenerski angažman imaće i Radić. Spremni smo da stvorimo sve potrebne uslove za rad i afirmaciju mladih igrača”, rekao je Racković.

On je naglasio da je Budućnost na početku trogodišnjeg ciklusa, u kojem je cilj stvaranje nove ekipe.

“Nemamo imperativ rezultata, ali na kraju tog perioda očekujemo da ćemo uspjeti da rad krunišemo titulom ili trofejom Kupa”, rekao je Racković.

