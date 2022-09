Radenović poražen u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokserski reprezentativac Nikola Radenović sa bronzanom medaljom završio je nastup na međunarodnom turniru za mlade Nikolaj Pavljukov u Rusiji.

Član Budve je danas u polufinalnoj borbi, u kategoriji do 71 kilogram, poražen od domaćeg borca Karena Solovjova.

Zvanični prvak Rusije slavio je odlukom sudija na poene.

Radenović je jučerašnjom pobjedom u četvrtfinalnoj borbi protiv Kumida Abdelaziza iz Ujedinjenih Arapskih Emirata obezbijedio bronzano odličje.

Turnir je okupio borce uzrasta od 17 i 18 godina iz 19 država.

Radenović je bio jedini predstavnik Crne Gore na turniru, a otputovao je sa trenerom reprezentacije Sergejom Kudravcevim.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS