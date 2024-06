Radanović preuzeo grčki Apolon

Podgorica, (MINA) – Doskorašnji trener Jadrana Petar Radanović naredne sezone predvodiće grčki Apolon, objavio je specijalizovani portal Total vaterpolo.

Navodi se da je Radanović potpisao jednogodišnji ugovor.

On je trenersku karijeru počeo 2008. godine u mlađim kategorijama Jadrana, da bi na Škveru od 2012. do 2018. bio asistent Vladimiru Gojkoviću.

Od 2019. samostalno je predvodio klub iz Herceg Novog i osvojio po četiri titule i Kupa u Crnoj Gori.

U nedavno završenoj sezoni Jadran nije uspio da odbrani domaću titulu.

Njegov novi klub sezonu je završio porazom u finalu Kupa Grčke od Olimpijakosa, a u narednoj će igrati u Eurookupu.

