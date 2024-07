Pudar bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Reprezentativka Bosne i Hercegovine u plivanju, Lana Pudar, nije uspjela da se plasira u polufinale Olimpijskih igara na 100 metara delfin.

Ona je danas u kvalifikacijama tu dionicu isplivala za 57,97 sekundi i ostvarila 17. vrijeme.

Plasman u polufinale izborilo je 16 najboljih.

Britanka Luis Kina Mekines, na 16. mjestu, bila je brža od Pudar za svega sedam stotinki.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS