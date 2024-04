Prvi duel Partizana i Budućnost Volija 30. aprila u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Polufinalna serija plej-ofa Admiralbet ABA lige, između košarkaša Partizana i Budućnost Volija, počeće 30. aprila u Beogradu, objavljeno je na sajtu tog takmičenja.

Duel u Podgorici planiran je za 7. maj.

Eventualna majstorica zakazana je 10. maj u Beogradu.

Crvena zvezda i Mega sastaće se 3. i 7. maja.

U polufinalu igra se na dvije pobjede.

Određeni su i termini finalnih duela – 13, 15, 19, 21. i 24. maj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS