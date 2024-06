Prosinečki: Rezultat duela sa Gruzijom bitan, ali nije i najvažniji

Podgorica, (MINA) – Crnogorskim fudbalerima rezultat duela sa Gruzijom je bitan, ali nije i najvažniji, kazao je selektor Robert Prosinečki.

Crna Gora i Gruzija biće rivali sjutra u Podgorici, u prijateljkom meču.

Prosinečki je naglasio da će rezultat biti najvažniji u septembru, kada crnogorsku selekciju u prvom meču čeka Island, koji je juče pobijedio Englesku.

Govoreći o nedjeljnom duelu, kazao je da je

Gruzija ekipa koja zaslužuje poštovanje.

“Odlično je organizovana. Gledao sam njena četiri posljednja meča, pogotovo protiv Grčke u finalu baraža za Euro. Jeste prošla na penale, ali protiv selekcije koja je možda i bolja od nje”, rekao je Prosinečki.

On je kazao da je selektor Vili Sanjol napravio odličnu grupu, sa dobrom atmosferom.

“Znaju šta hoće i biće baš teška utakmica. Gruzija nije kao što je bila nekada, uz Kvaracheliju iz Napolija ima još odličnih igrača. Siguran sam da će biti sjajna utakmica”, rekao je Prosinečki.

On je istakao da mu je drago što će igrati u Podgorici, pred svojim navijačima.

“Rival je jako dobar i nadam se da će navijači doći da nas podrže. Daćemo sve od sebe da odigramo dobru utakmicu, a lično jesam uzbuđen zbog prve utakmice na domaćem terenu”, kazao je Prosinečki.

Govoreći o sastavu koji će se suprostaviti Griziji, hrvatski stručnjak je kazao da Stevan Jovetić ima problema sa povredom.

“Pod znakom pitanja su i Marko Janković i Igor Vujačić. Sačekaćemo trening da vidimo ko će biti spreman”, poručio je Prosinečki.

On je podsjetio da nedostaju i Stefan Savić, Adam Marušić, Matija Šarkić, Miloš Brnović, Risto Radunović, Marko Tući…

„Biće promjena u odnosu na Belgiju, ali generalno nećemo mijenjati ništa što se tiče plana kako želimo da igramo”, rekao je Prosinečki.

Nedjeljni duel na Gradskom stadionu počeće u 20 sati i 45 minuta.

