Primorac ubjedljiv protiv Katara

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su večeras u Kotoru gradskog rivala, ekipu Katara 19:4, u utakmici četvrtog kola Prvenstva Crne Gore.

Primorac je do treće pobjede vodio Balša Vučković sa četiri, dok su po gol manje dodali Srđan Janović, Anguš Lambi i Nikola Brkić.

Dvostruki strijelci bili su Marko Mršić i Tim Perov, dok su se po jednom upisali Marko Gopčević i Petar Ćetković.

Strijelci za Kataro bili su Ivan Marković, Draško Samardžić, Dušan Milaš i Andrija Roganović.

U drugom meču četvrtog kola rivali će sjutra biti Budva i Jadran (19.30).

