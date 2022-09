Primorac ubjedljiv na startu kvalifikacija za Ligu šampiona

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca upisali su ubjedljiv trijumf na startu turnira prve runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

Primorac je večeras u holandskom Najverdalu, u A grupi, savladao sarajevsku ekipu Nepobjedivi Inviktum 36:4 (9:2, 7:1, 12:0 i 8:1).

U duelu neravnopravnih ekipa najefikasniji je bio

Filip Gardašević sa sedam, Vuk Drašković je postigao šest, a po gol manje Neđo Baštrica i Marko Milić.

Po tri puta u listu strijelaca upisali su se Damir Crepulja i Draško Šekarić, dvostruki strijelci bili su Đorđe Stanojević i Jakša Kosić, dok su gol postigli Marko Gopčević, Uglješa Vukasović i Petar Vujošević.

U sarajevskoj ekipi po gol postigli su Bakir Hadžić upisao je dva, a po gol Anes Hadžić i Adian Krivić.

Primorac će u drugom kolu, sjutra u 20 sati i 30 minuta, igrati sa domaćim Het Ravinjom.

U subotu sastaće se sa mađarskim Vašašom (13), a u nedjelju, posljednjeg dana turnira, igraće sa rumunskom Steauom.

Plasman u narednu rundu izboriće dvije najbolje ekipe sa turnira.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS