Primorac sa Brešom, Radničkim, Duizburgom i Noazijem

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca u kvalifikacijama za Ligu šampiona igraće u grupi sa Brešom, Radničkim iz Kragujevca, Duizburgom i francuskim Noazijem, odlučeno je danas žrijebom u turskoj Manisi .

Samo pobjednik grupe izboriće plasman u Ligu šampiona.

Ostale ekipe iz grupe preseliće se u Eurokup.

Prvak Crne Gore, Jadran iz Herceg Novog, u novoj sezoni ima sigurno mjesto u Ligi šampiona.

U grupnoj vazi Lige šampiona, osim Jadrana, su i Pro Reko, Ferencvaroš, Barseloneta, Novi Beograd, Olimpijakos, Marsej, Sabadelj, Jadran Split, Špandau, Dinamo Tbilisi i Steaua.

